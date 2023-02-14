На 40 участках кировских улиц смонтировали светильники

Все новые лампы - светодиодные. Фото: киров.рф

В Кирове завершили работы по первому муниципальному «осветительному» контракту. Оборудование устанавливали там, где ранее его не было вовсе.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, работы проведены более чем на 40 участках улиц. В основном это были пригороды и деревни в черте Кирова. Местами освещение делали с нуля: устанавливали столбы, подключали светильники. Все лампы светодиодные.

Фонари появились в Кудине, Полевщине, Сумароках, Садаковых, Рожнях, Никуленках. Освещение монтировали также на 10 улицах в Бахте. Правда, пока не все участки присоединены к сетям «Кировэнерго».

Весной по второму муниципальному контракту фонари будут монтировать на участках улиц Щорса, Трактовой, Железнодорожной в Ломовской, Урожайной в Костине, а также в Олинцах.