Два комитета кировского Заксобрания предложили реорганизовать

Вопрос рассмотрят на заседании в четверг, 16 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два комитета Законодательного собрания Кировской области планируют реорганизовать. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества сегодня, 14 февраля.

Изменения коснутся комитета по бюджету и комитета по аграрной политике и предпринимательству. Их полномочия предлагают перераспределить и сформировать два новых ведомства.

Так, в ЗакСе должен появиться комитет по экономике, бюджету и развитию предпринимательства. К его полномочиям отнесут также предпринимательство и торговлю. А к полномочиям нового комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий добавят социальное развитие села. В итоге, по предварительным данным, придется изменить пять постановлений Заксобрания.

По словам председателя комитета по регламенту Романа Титова, в условиях СВО и санкций важно отдать вопросы доходов и поддержки предпринимателей одному комитету, который сейчас ими не занимается. А с учетом новых областных программ развития села не менее важно глубже заняться проблемами сельских территорий.

Вопрос рассмотрят на заседании в четверг, 16 февраля.