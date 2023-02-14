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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 9:15

В Кировской области в Вятскополянском районе мужчина сгорел в своем доме

Возможная причина пожара: неосторожное обращение с огнем
Артем ЗАМЯТИН
Следователи выясняют все обстоятельства присшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства присшествия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области произошел пожар, в котором погиб местный житель. Подробностями происшествия поделились в региональном Следкоме.

В ведомстве установили, что в деревне Мериновщина Вятскополянского района загорелся дом. Внутри постройки находился ее хозяин. К сожалению, 75-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался на месте. Следователи предполагают, что пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем.

Сотрудники ведомства устанавливают все подробности происшествия.