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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:13

Жительнице Тужинского района, получившей новое жилье вместо аварийного, отказали в ремонте

Чтобы защитить права женщины, прокуратура обратилась в суд
Анастасия Николаенко
Собственника помещения обязали привести квартиру в порядок. ФОТО: прокуратура Кировской области

Собственника помещения обязали привести квартиру в порядок. ФОТО: прокуратура Кировской области

Прокуратура Тужинского района встала на защиту женщины и ее ребенка, которым отказали в ремонте недавно полученного жилья.

В ведомстве выяснили, что дом, в котором раньше жила семья, признали аварийным. Жить там было невозможно, поэтому женщину с ребенком переселили в маневренный фонд.

Однако там условия оказались не лучше: помещение нуждалось в ремонте. Но в его проведении муниципалитет женщине отказал.

Тогда гражданка обратилась в прокуратуру. В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону ведомства и обязал собственника квартиры, где сейчас живут женщина с ребенком, провести там ремонт.