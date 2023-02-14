Жительнице Тужинского района, получившей новое жилье вместо аварийного, отказали в ремонте

Собственника помещения обязали привести квартиру в порядок. ФОТО: прокуратура Кировской области

Прокуратура Тужинского района встала на защиту женщины и ее ребенка, которым отказали в ремонте недавно полученного жилья.

В ведомстве выяснили, что дом, в котором раньше жила семья, признали аварийным. Жить там было невозможно, поэтому женщину с ребенком переселили в маневренный фонд.

Однако там условия оказались не лучше: помещение нуждалось в ремонте. Но в его проведении муниципалитет женщине отказал.

Тогда гражданка обратилась в прокуратуру. В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону ведомства и обязал собственника квартиры, где сейчас живут женщина с ребенком, провести там ремонт.