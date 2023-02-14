В Кирове тариф на содержание жилья могут поднять на 15,29%

Действующий тариф не менялся с 2018 года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове хотят увеличить тариф на содержание жилых помещений. Об этом на заседании профильной комиссии гордумы заявил начальник департамента экономразвития администрации города Евгений Рыбников.

По словам чиновника, размер тарифа, который, к слову, не менялся с 2018 года, хотят поднять на 15,29%. При этом новые условия коснутся далеко не всех: новый размер оплаты будет действовать на следующие категории:

- дома, собственники которых не приняли решение о выборе способа управления;

- дома из муниципального или госфонда, в которых проживают наниматели;

- дома, у которых есть управляющая компания, но не определён тариф на содержание общего имущества.

В сумме под эти три категории попадут около 300 многоквартирных домов Кирова.