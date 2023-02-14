14 февраля в трех районах Кирова отключат воду

Вода пропадет в трех районах в связи с ремонтом на сетях. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Кировский водоканал поделился графиком отключения воды в связи с ремонтом на 14 февраля. Подача воды прекратится на следующих участках:

Ленинский район с 9.30 до 19.00

- улица Тимирязева в домах: 6, 8, 10, 19, 23, 31;

- улица Нагорная в доме 22;

- 3-й Опытный переулок в домах: 15, 17, 19, 27, 32.

Нововятский район с 12.00 до 16.00

- улица Гагарина в домах: 2, 2/1, 4а, 8/3корпус.

Первомайский район с 9.00 до 19.00

- улица Орловская в домах: 44/1, 44а, 45, 49, 51, 52, 52г, 55;

- улица Горбачева в домах: 60, 60/1, 62;

- улица Володарского в домах: 120, 135, 137,145а.

Поселок Новый в Ленинском районе с 9.00 до 19.00

- 2-й Родниковый переулок дом №6;

- улица Родниковская в домах: 1, 2, 6;

- 3-й Родниковый переулок в домах: 1, 3, 5а, 8.