В Кирове вывезут снег с 11 участков в ночь с 14 на 15 февраля

Водителей просят убрать авто что бы не мешать работе спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горадминистрация опубликовала график вывоза снега в Кирове в ночь с 14 на 15 февраля. Работы пройдут на следующих улицах:

- улица Солнечная, от улицы Производственной до дома № 16 на улице Солнечной;

- улица Милицейская от улицы Казанской до улицы Урицкого;

- улица Семашко от дома №4 до улицы Искры;

- улица Свободы от улицы Азина до железнодорожных путей;

- улица Казанская от улицы Пролетарской до улицы Милицейской;

- улица Пролетарская от улицы Казанской до улицы Ленина;

- улица Лепсе от парка Победы до улицы Сормовской;

- улица Заводская;

- улица Орджоникидзе;

- улица Маршала Конева;

- проспект Строителей.

Добавим, что днем пройдет уборка снега на 1-м Гороховском переулке. Просьба к автомобилистам не оставлять машины на обочине.