В Кирове вывезут снег с 11 участков в ночь с 14 на 15 февраля

Водителей просят убрать авто что бы не мешать работе спецтехники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горадминистрация опубликовала график вывоза снега в Кирове в ночь с 14 на 15 февраля. Работы пройдут на следующих улицах:
- улица Солнечная, от улицы Производственной до дома № 16 на улице Солнечной;
- улица Милицейская от улицы Казанской до улицы Урицкого;
- улица Семашко от дома №4 до улицы Искры;
- улица Свободы от улицы Азина до железнодорожных путей;
- улица Казанская от улицы Пролетарской до улицы Милицейской;
- улица Пролетарская от улицы Казанской до улицы Ленина;
- улица Лепсе от парка Победы до улицы Сормовской;
- улица Заводская;
- улица Орджоникидзе;
- улица Маршала Конева;
- проспект Строителей.
Добавим, что днем пройдет уборка снега на 1-м Гороховском переулке. Просьба к автомобилистам не оставлять машины на обочине.