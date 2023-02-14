Водитель легкового автомобиля получил травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В понедельник, 13 февраля, в Кировской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Слободском районе «девятка» влетела в КАМАЗ.

Аварию зафиксировали в 18.10 в деревне Трушково. По предварительной информации ведомства, ВАЗ-2114 врезался в стоящий грузовик на улице Проезжей у дома №53.

Аварию зафиксировали в 18.10 в деревне Трушково. Фото: ГИБДД Кировской области

В результате 48-летний водитель легкового автомобиля получил травмы. Напомним, что в Кирове на Московской столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие.