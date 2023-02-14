Нуждается в медицинской помощи: в Кирове начались поиски пропавшей женщины

Надежда Потапова может находиться в Кирово-Чепецке. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшую 73-летнюю женщину. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение Надежды Потаповой неизвестно с 13 февраля.

Приметы: рост 153 сантиметра, нормального телосложения, темные короткие волосы с сединой. Была одета в черное кожаное зимнее пальто, белую шапку и черные кожаные рукавицы.

Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти. Кроме того, Надежда Потапова может находиться в Кирово-Чепецке. Если вы видели пропавшую, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.