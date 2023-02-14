Кировская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»

Принять участие в нацпроекте могут предприятия имеющие выручку более 400 миллионов рублей в год. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировская область оказалась в числе лидеров по вовлеченности предприятий в нацпроект «Производительность труда». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Министерство экономического развития РФ совместно с «Федеральным центром компетенций» повели исследование и составили рейтинг регионов, которые активно вовлекают предприятия в нацпроект. Наш регион занимает одну из лидирующих позиций.

- Учитывалось как хорошо повышается производительность, меры по обучению работников, льготное кредитование, исполнительская и кассовая дисциплина. Так же на рейтинг влияло информирование граждан и компаний о роли проекта, поддержка от власти региона, - и.о. министра предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков.

Сейчас 30 предприятий Кировской области участвуют в нацпроекте, из них 12 - при поддержке Регионального центра компетенций.

Принять участие в нацпроекте могут предприятия обрабатывающих производств, торговли, строительства, транспорта и сельского хозяйства, имеющие выручку более 400 млн рублей в год. Заявку на участие можно подать на сайте производительность.рф