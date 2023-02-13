Александр Соколов назвал зенитчиков из Кирова настоящими героями

Александр Соколов поручил горадминистрации организовать концерт для мобилизованных на 23 февраля. ФОТО: правительство Кировской области

На еженедельной планерке в правительстве Кировской области губернатор Александр Соколов рассказал о своей поездке в Луганскую область. Ранее мы рассказывали, что глава региона 11 февраля посетил ЛНР, чтобы проведать наших земляков-военнослужащих и передать им гуманитарную помощь.

Глава региона назвал вятских зенитчиков «богами войны».

- Они видят все, что появляется в небе, сбивают все, что крупнее мухи. Работают очень эффективно: настоящие герои, умные и умелые. Пообщались с ребятами из Слободского, Уржума, Кирова, из Орловского района. Настроены по-боевому, рассказал губернатор.

Александр Соколов поручил администрации Кирова к 23 февраля организовать концерт для мобилизованных, а министерству образования — продумать, как привлечь к участию в конкурсе «Педагог года» учителей, которые сейчас на фронте.

- Надо продолжать такие поездки, это огромная моральная поддержка для ребят, - подытожил глава региона.