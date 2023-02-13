После сообщения о нападении рыси на рыбака в Оричевский район выехали охотники

Следов дикого животного на месте не обнаружили
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Территорию вокруг поселка Торфяной Оричевского района осмотрел егерь сообщества охотников. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.
Причиной стала информация в соцсетях о предположительном нападении рыси на рыбака. В ведомстве отметили, что следов дикого животного на месте не обнаружили.
Сейчас государственный охотинспектор по Оричевскому району проводит дополнительную проверку инцидента. В том числе, устанавливается личность пострадавшего.