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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:32

После сообщения о нападении рыси на рыбака в Оричевский район выехали охотники

Егерь осмотрел территорию поселка Торфяной
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Следов дикого животного на месте не обнаружили

Следов дикого животного на месте не обнаружили

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Территорию вокруг поселка Торфяной Оричевского района осмотрел егерь сообщества охотников. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Причиной стала информация в соцсетях о предположительном нападении рыси на рыбака. В ведомстве отметили, что следов дикого животного на месте не обнаружили.

Сейчас государственный охотинспектор по Оричевскому району проводит дополнительную проверку инцидента. В том числе, устанавливается личность пострадавшего.