В Кирове осудят 19-летнего участника ОПГ, вымогавшей деньги у пенсионеров

Дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове осудят 19-летнего парня, работавшего на преступную группировку. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

В августе 2022 года преступная группа, в состав которой входил молодой человек, обзванивали кировчан - преимущественно пожилых - и сообщали, что их родственники или близкие якобы попали в ДТП. В ходе разговора мошенники предлагали выплатить некую сумму за освобождение от ответственности. 19-летний парень был в этой группировке своего рода курьером: он выезжал к обманутым и получал от них деньги. Так им удалось обмануть трех пенсионеров, получив от них свыше миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Молодому человеку приписали совершение трех преступлений. Сейчас его дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения. Розыск остальных мошенников продолжается.