В Кирове в ночь с 13 на 14 февраля с 18 участков вывезут снег

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф

В Кирове сформировали график вывоза снега на ближайшую ночь. Как сообщает горадминистрация, с 13 на 14 февраля техника будет работать на следующих улицах:

- Профсоюзная от Октябрьского проспекта до дома №88 по Профсоюзной;

- путепровод по Воровского;

- Космонавта Владислава Волкова;

- Ленина;

- Красноармейская от Володарского до Карла Маркса;

- Октябрьский проспект;

- Володарского от Азина до ж/д путей;

- 65-летия Победы;

- Челюскинцев;

- Мельничная;

- проспект Строителей в Радужном;

- Гостиный переулок;

- Казанская от Красноармейской до Пролетарской;

- 8-е Марта от Боровой до дома № 27;

- Проезжая;

- Добролюбова от Стахановской до Широнинцев;

- Стахановская от Крупской до Орджоникидзе;

- Менделеева от Московской до Кольцова.

Кировчан также предупреждают, что 14 февраля с 07.00 до 19.00 рабочие будут убирать снег на Старом мосту и транспортной развязке в слободе Куртеево.

Автомобилистов просят не парковаться в зоне проведения работ.