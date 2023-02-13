В Кирове в ночь с 13 на 14 февраля с 18 участков вывезут снег

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф
В Кирове сформировали график вывоза снега на ближайшую ночь. Как сообщает горадминистрация, с 13 на 14 февраля техника будет работать на следующих улицах:
- Профсоюзная от Октябрьского проспекта до дома №88 по Профсоюзной;
- путепровод по Воровского;
- Космонавта Владислава Волкова;
- Ленина;
- Красноармейская от Володарского до Карла Маркса;
- Октябрьский проспект;
- Володарского от Азина до ж/д путей;
- 65-летия Победы;
- Челюскинцев;
- Мельничная;
- проспект Строителей в Радужном;
- Гостиный переулок;
- Казанская от Красноармейской до Пролетарской;
- 8-е Марта от Боровой до дома № 27;
- Проезжая;
- Добролюбова от Стахановской до Широнинцев;
- Стахановская от Крупской до Орджоникидзе;
- Менделеева от Московской до Кольцова.
Кировчан также предупреждают, что 14 февраля с 07.00 до 19.00 рабочие будут убирать снег на Старом мосту и транспортной развязке в слободе Куртеево.
Автомобилистов просят не парковаться в зоне проведения работ.