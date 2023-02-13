В Кирове жители дома на Октябрьском проспекте живут без воды уже полтора года

В доме №99 по Октябрьскому проспекту с осени 2021 года нет горячей воды. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове жители дома по Октябрьскому проспекту живут без горячей воды уже полтора года. Об этом рассказали активисты ОНФ.

Речь идет о доме №99. В сентябре 2021 года в здании сломался бойлер, и управляющая компания - на тот момент это была МУП «ЦКС» - в течение месяца обещала принять меры. А в октябре жильцы узнали, что их дом передали другой организации, которая вышла на связь только спустя 2,5 месяца.

В феврале 2022 года она созвала общее собрание, на котором жильцам предложили поменять статус УК на обслуживающую компанию - якобы так починка пройдет быстрее. Те согласились, статус сменился, и представители организации сразу исчезли, вновь объявившись только после вмешательства в ситуацию ГЖИ. Тогда жильцам дома начали приходить квитанции с новой строкой «дополнительные услуги» - на сбор средств для починки бойлера. Работы должны были закончиться к ноябрю 2022 года. Но горячей воды нет до сих пор.

Активисты ОНФ направили обращения в прокуратуру и администрацию Кирова. По их словам, обслуживающая организация, коя ведет дом №99, не несет ответственности за общее имущество, и жильцам необходимо вновь выбрать УК.