Кировская область оказалась на 63 месте среди регионов по качеству жизни

Регионы оценивались по качеству жизни, экологическим условиям, инфраструктуре и так далее. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кировская область по итогам 2022 года заняла 63 место в рейтинге регионов по качеству жизни. Такой вывод сделали специалисты «РИА Новости».

Регионы оценивались по 67 показателям, оценивающим фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере - уровень дохода населения, рынок труда, жилищные условия и так далее. На их основе специалисты сформировали рейтинговый балл. У Кировской области в 2022 году он составил 44,737, в 2021 году - 41,799. Это отправило наш регион на 63 место из 85.

Первое место в рейтинге ожидаемо заняла Москва с баллом 82,999. В первой десятке также оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан и другие. Замыкает список Республика Тыва с баллом 23,758.