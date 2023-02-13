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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:36

На улице Воровского мужчина сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре

Компании, отвечающей за уборку участка, грозит штраф
Артем ЗАМЯТИН
Всего за январь дорожников оштрафовали на 4,2 миллиона.

Всего за январь дорожников оштрафовали на 4,2 миллиона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове, на улице Воровского, 137, пешеход поскользнулся и сломал ногу. Администрация города прокомментировала данный инцидент.

ЧП прокомментировали в УДПИ. Там заявили, что по факту инцидента проведут проверку.

- Подрядчика, который осуществлял уборку на данной улице, оштрафуют на сумму от 100 тысяч рублей. Всего за январь с дорожных служб взыскали 4,2 миллиона рублей. Связаны такие санкции с жалобами на скользкие тротуары, узкие проезжие части и чисткой грунтовых дорог, - прокомментировали в УДПИ.

В ведомстве добавили, что оценка работы дорожников производится исходя из заявлений горожан и проверки кураторов.