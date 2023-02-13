На улице Воровского мужчина сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре

Всего за январь дорожников оштрафовали на 4,2 миллиона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове, на улице Воровского, 137, пешеход поскользнулся и сломал ногу. Администрация города прокомментировала данный инцидент.

ЧП прокомментировали в УДПИ. Там заявили, что по факту инцидента проведут проверку.

- Подрядчика, который осуществлял уборку на данной улице, оштрафуют на сумму от 100 тысяч рублей. Всего за январь с дорожных служб взыскали 4,2 миллиона рублей. Связаны такие санкции с жалобами на скользкие тротуары, узкие проезжие части и чисткой грунтовых дорог, - прокомментировали в УДПИ.

В ведомстве добавили, что оценка работы дорожников производится исходя из заявлений горожан и проверки кураторов.