Кировская область планирует пополнить бюджет на 380 миллионов рублей за счет неучтенной недвижимости

Деньги планируют направить на соцподдержку кировчан. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В бюджет Кировской области планируют привлечь средства за счет выявления неучтенной недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2024-2026 годах потребуется разработать ПО, которое будет хранить данные различных систем и источников. Благодаря этому удастся мониторить и выявлять объекты недвижимости. Аэрофотосъемка поможет находить неучтенные здания.

- Программный продукт будет в автоматическом режиме сопоставляет космоснимки с объектами недвижимости и имеющиеся данные об объектах. Так называемый робот-картограф информирует о найденных новых объектах в автоматическом режиме, - пояснил министр информационных технологий и связи региона Алексей Сухих.

Выявленные здания планируется вовлечь в налоговый оборот. Результатом будет годовой доход в размере 380 миллионов рублей. Средства планируют направить на соцподдержку кировчан.

Отметим, что всего в регионе существует более 1,7 миллиона объектов недвижимости, и по 481720 из них нет информации о правообладателях.