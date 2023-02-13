В Кировской области в два раза увеличили прием в группы машиностроителей

к производственной практике привлекаются более 70% студентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На еженедельном совещании в правительстве Кировской области губернатор Александр Соколов рассказал про итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Образование».

Глава региона отметил острую нехватку рабочих рук. Именно поэтому, по его словам, было принято решение подать заявку в программу министерства просвещения «Профессионалитет», подразумевается создание двух кластеров: «Машиностроение» и «Сельское хозяйство».

- Везде реальный сектор сталкивается с нехваткой рабочих рук. Мы приняли оперативные меры - трудоустраиваем студентов выпускных курсов, вдвое увеличиваем прием на специальности группы «Машиностроение». Федеральный центр нас поддержал, - сказал Александр Соколов.

Также приняты меры в виде помощи в трудоустройстве выпускникам. На производственную практику отправляют 70% обучающихся.

Обучение на специальностях ведется за счет областного бюджета.