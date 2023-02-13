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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 11:20

В Зуевском районе в пожаре погибли мужчина и женщина

По факту трагедии ведется доследственная проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар вспыхнул в одном из жилых домов поселка Соколовка.

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов поселка Соколовка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Зуевском районе в пожаре погибли два человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Происшествие случилось утром 13 февраля. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов в поселке Соколовка. На месте трагедии спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительных причин ведомство не называет.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Ранее мы также сообщали о смертельном пожаре в Нолинском районе. По данному факту также идет доследственная проверка.