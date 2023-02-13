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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:54

Кировские семьи участников СВО, живущие в домах с печным отоплением, бесплатно получат дрова

Средства на обеспечение выделят из областного бюджета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дрова будут выделять в объеме 10 кубометров на одно жилое помещение.

Дрова будут выделять в объеме 10 кубометров на одно жилое помещение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировские семьи участников СВО обеспечат дровами. Об этом сообщает областное правительство.

Речь идет о тех семьях, которые проживают в домах с печным отоплением. Их за счет областного бюджета обеспечат колотыми дровами в объеме 10 кубометров на одно жилое помещение. Мера поддержки будет распространяться на супругу, несовершеннолетних детей, а также родителей участников СВО. Заявления на обеспечение дровами нужно подавать в администрацию района.

Проект постановления подпишут в ближайшее время. Губернатор Александр Соколов во время планерки предложил сделать это сегодня, 13 февраля.