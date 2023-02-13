Фасад школы в поселке Краснооктябрьский Куменского района отремонтируют

В 2022 году в здании проводился капремонт, но средств не хватило на все работы. Фото: kirovreg.ru

В поселке Краснооктябрьский Куменского района отремонтируют фасад школы. Об этом сообщает областное правительство.

В 2022 году в здании проводили капремонт, но средств не хватило на приведение в порядок фасада. Глава региона Александр Соколов поручил администрации района выделить сумму и снести неиспользуемое аварийное здание, стоящее рядом со школой. После этого из бюджета области выдадут деньги на ремонт фасада.

- Составлена смета на снос неэксплуатируемого здания у школы в поселке Краснооктябрьский Куменского района. Также разработана смета на ремонт фасада школы. Работы будут проведены летом, после завершения образовательного процесса, - отчиталась во время еженедельной планерки у губернатора министр образования Ольга Рысева.