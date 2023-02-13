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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 9:49

В Кировской области пермяк вырубил лес на миллион рублей

Мужчина возместил ущерб и заплатил крупный штраф
Артем ЗАМЯТИН
Мужчину осудили, заставили возместить ущерб и оплатить штраф.

Мужчину осудили, заставили возместить ущерб и оплатить штраф.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Верхнекамском районе житель другого региона незаконно вырубил лес почти на миллион рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве установили, что летом 2021 года житель Пермского края на территории Камского участкового лесничества Верхнекамского района незаконно вырубил лесные насаждения. Своими действиями 50-летний осужденный нанес лесному фонду РФ ущерб на сумму около миллиона рублей.

В итоге злоумышленника оштрафовали на 200 тысяч рублей. Отметим, что еще до суда он компенсировал весь причиненный ущерб.