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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:40

Киров стал одним из популярных городов для посещения на туристических поездах

Среди востребованных направлений также Ижевск, Нижний Новгород и другие
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В 2023 году на ГЖД планируется запустить турпоезда дальнего и пригородного сообщения.

В 2023 году на ГЖД планируется запустить турпоезда дальнего и пригородного сообщения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Киров стал одним из самых популярных городов для путешествий на турпоездах дальнего следования. Об этом сообщает областное министерство спорта и туризма со ссылкой на пресс-службу ГЖД. В число наиболее востребованных направлений вошли также Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола и Самара.

Стоит отметить, что в 2023 году на Горьковской железной дороге планируется назначить туристические поезда дальнего и пригородного сообщения. Благодаря этому Киров сможет чаще встречать гостей из Нижнего Новгорода и Ижевска.

В ГЖД также отметили, что в 2022 году турпоездами воспользовались более 27 тысяч человек - на 37% больше, чем в 2021 году.