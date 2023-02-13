Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 8:50

В Кировской области за 2022 год выявили более ста тонн опасного мяса

Региональное управление ветеринарии подвело итоги минувшего года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Управление ветеринарии контролирует качество мяса, попадаемого на прилавки магазинов.

Управление ветеринарии контролирует качество мяса, попадаемого на прилавки магазинов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Кировской области в продажу не попало 118 тонн опасного мяса. Об этом сообщает областное управление ветеринарии.

За минувший год специалисты провели ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, полученного при убое 456 тысяч животных и более 12,7 миллиона птиц. По ее результатам подтвердилось 160 случаев фасциолеза крупного рогатого скота, 50 - финноза, 5 - трихиннелеза. Кроме того, в 92447 случаях сотрудники ведомства выявили незаразные болезни.

- В целом, благодаря сотрудникам государственной ветеринарной службы, в 2022 году на столы жителей региона не попало 118 тонн некачественного или опасного мяса и почти 466 тонн субпродуктов. Они были утилизированы, - сообщили в пресс-службе ведомства.