В Кировской области за 2022 год выявили более ста тонн опасного мяса

Управление ветеринарии контролирует качество мяса, попадаемого на прилавки магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Кировской области в продажу не попало 118 тонн опасного мяса. Об этом сообщает областное управление ветеринарии.

За минувший год специалисты провели ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, полученного при убое 456 тысяч животных и более 12,7 миллиона птиц. По ее результатам подтвердилось 160 случаев фасциолеза крупного рогатого скота, 50 - финноза, 5 - трихиннелеза. Кроме того, в 92447 случаях сотрудники ведомства выявили незаразные болезни.

- В целом, благодаря сотрудникам государственной ветеринарной службы, в 2022 году на столы жителей региона не попало 118 тонн некачественного или опасного мяса и почти 466 тонн субпродуктов. Они были утилизированы, - сообщили в пресс-службе ведомства.