13 и 14 февраля в Кирове пройдут плановые отключения воды

Жителям приносят извинения за предоставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водоканал сообщил о плановых отключениях холодной воды в Кирове. Такие меры связаны с проведением ремонта. Водоснабжения не будет по следующим адресам:

13 февраля Ленинский район с 09.00 до 18.00

- улица Ленина дом 39а;

- улица Свободы дом 38;

- улица Труда дома: 25а, 25б;

- улица Мопра дома: 19в, 21, 25/2, 34, 42.

14 февраля Первомайский район с 09.00 до 18.00

- улица Орловская дома: 44/1, 44а, 45, 49, 51, 52, 52г, 55;

- улица Горбачева дома: 60, 60/1, 62;

- улица Володарского дома: 120, 135, 137,145а.