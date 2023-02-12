В Кировской области в 2023 году отремонтируют 24 лечебных учреждения

Всего в программу капремонтов включено 98 объектов. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в программу капремонтов включены больницы, поликлиники, ФАПы, амбулатории. Так, один из объектов уже готовится к приемке - Волковский фельдшерско-акушерский пункт в Слободском районе. В здании ремонтируют и утепляют фасады. Специалисты также проведут частичную замену окон. Кроме того, планируется оснастить вход пандусом.

Кроме того, сейчас начинается ремонт здания ФАПа в деревне Перевоз Нолинского района. После этого работы проведут в отделении врача общей практики в селе Ильинск Советского района, Песковской врачебной амбулатории. На очереди также поликлиники Омутнинской и Даровской ЦРБ. В последней планируется установить новый лифт.

Всего в программу включено 98 зданий.