Кировский онкоцентр использует новый метод лучевой терапии

Новый метод используют при лечении пациентов с опухолями, движущимися во время дыхания. Фото: kirovreg.ru

В Кировском онкоцентре внедрили новый метод лучевой терапии. Подробности рассказали в областном правительстве.

Лечебное учреждение получило разметочный компьютерный томограф и четыре ультрасовременных линейных ускорителя для проведения лучевой терапии. Благодаря этому с января 2023 года специалисты начали использовать новый метод лечения.

Процедуры лучевой терапии с контролем дыхания проводятся при «движущихся» опухолях - к примеру, злокачественных новообразованиях легких и молочной железы. Метод позволяет снизить вероятность возникновения осложнений и минимизировать негативное воздействие на здоровые ткани.

В онкоцентре также отмечают, что за последние четыре года отделение радиотерапии полностью переоснастили высокотехнологичным оборудованием. Ежегодно в нем проводятся свыше 18,5 тысяч лечебных сеансов.