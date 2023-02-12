Жители Кировской области предпочитают зарегистрированный брак сожительству

В зарегистрированном браке состоят 457,5 тысячи жителей Кировской области. Фото: Тимур ХАНОВ.

12 февраля празднуется Всемирный день брака. К этой дате Кировстат подготовил статистику по жителям нашего региона, связанным супружескими и просто сожительскими узами.

Согласно данным ведомства, в Кировской области в зарегистрированном браке проживают 457,5 тысячи человек. Не регистрировали свои отношения в ЗАГСе 57 тысяч жителей региона. 75% пар живут в городе, 25% приходятся на села и деревни.

Стоит также отметить, что большинство женатых мужчин находятся в возрастной группе 55-64 лет, замужних женщин - 35-44 лет. В целом на первый промежуток приходится большинство брачных союзов в Кировской области. Реже всего женятся молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет: к этой группе относятся всего 3,3 тысячи парней и 6,2 тысячи девушек.