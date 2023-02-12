В Кирове на улице Горбачева заработал пункт приема вторсырья

Все вторсырье передадут на переработку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове появился новый пункт сбора вторсырья. Об этом сообщает паблик шоу-рума «Ze.BOX».

Как сказано в группе, в пункт приема можно сдать крышечки, пробки, диски и виниловые пластинки, видео- и аудиокассеты, пластиковые карточки, зубные щетки, трубочки, клипсы от хлеба. Принимаются также фотопленка, рентген-снимки, силикагель и фольгированная пленка от контактных линз.

Вторсырье просят сдавать чистым и в подходящей таре - пакетиках, коробках или контейнерах. Все вещи направят на переработку.

Пункт приема находится на улице Горбачева, 16 и работает каждый день с 11.00 до 19.00.

Активисты также сообщают, что в ближайшее время в Кирове начнет работать экопункт «Куприта», расположенный на Солнечном берегу.