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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 8:57

В Кирове разыскивают 83-летнюю женщину, пропавшую без вести

Нина Кострова ушла из дома 11 февраля и не вернулась
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Волонтеры просят помощи в поисках женщины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Волонтеры просят помощи в поисках женщины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшую без вести пенсионерку. Нина Кострова ушла из дома 11 февраля и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Нине Анатольевне 83 года, рост 155-160 см, худощавого телосложения, у нее седые волосы и голубые глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в бордовое пальто, сапоги, шапку и колготки черного цвета, халат. С собой у нее были черная сумка и белый пакет.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.