Кировчан предупредили о плановых отключениях электричества 13 февраля

Ресурса в домах не будет по разным причинам. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Кирове 13 февраля десятки кировчан останутся без электричества. О плановых отключениях предупреждает АО «Горэлектросеть».

Ресурс будет отсутствовать в домах из-за планового ремонта оборудования и эксплуатационных работ. Срок отключения может варьироваться от трех до восьми часов. В целом отключения коснутся Нововятска, Чистых прудов, нескольких домов в центре города и деревни Богородской.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Уточнить информацию можно по телефону 255-977.

График отключения электричества в Кирове 13 февраля 2023 года можно посмотреть по этой ссылке или на скриншоте ниже.