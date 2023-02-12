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НовостиОбщество12 февраля 2023 7:42

Кировчан предупредили о плановых отключениях электричества 13 февраля

АО «Горэлектросеть» проведет ремонт и эксплуатационные работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ресурса в домах не будет по разным причинам.

Ресурса в домах не будет по разным причинам.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Кирове 13 февраля десятки кировчан останутся без электричества. О плановых отключениях предупреждает АО «Горэлектросеть».

Ресурс будет отсутствовать в домах из-за планового ремонта оборудования и эксплуатационных работ. Срок отключения может варьироваться от трех до восьми часов. В целом отключения коснутся Нововятска, Чистых прудов, нескольких домов в центре города и деревни Богородской.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Уточнить информацию можно по телефону 255-977.

График отключения электричества в Кирове 13 февраля 2023 года можно посмотреть по этой ссылке или на скриншоте ниже.

График отключения электричества 13 февраля 2023 года. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 13 февраля 2023 года. Фото: geskirov.ru