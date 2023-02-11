Кировских автомобилистов просят не парковаться на Спасской из-за обрезки деревьев

Специалисты уже привели в порядок 73 дерева. Фото: киров.рф

В Кирове 12 февраля автомобилистов просят не парковаться на отрезке улицы Спасской от Володарского до Ленина. Как сообщили в отделе зелёного строительства УДПИ Кирова, с 08.00 на участке будет проводиться санитарная и омолаживающая обрезки деревьев.

В пресс-службе администрации города также отметили, что работы ведутся на туристическом маршруте. На днях специалисты уже побывали на улицах Спасской и Володарского. Всего в порядок привели 73 дерева. Кроме того, обрезка идет на улице Советской в Нововятском районе.

Стоит отметить, что управление дорожной и парковой инфраструктуры сейчас разрабатывает проекты озеленения нескольких общественных пространств: Октябрьского бульвара, сквера Дружбы, на Воровского, 9, а также пешеходной части Спасской. Помимо того, планируется обсудить концепцию озеленения оврага Засора с профессиональным сообществом.