В Кировской области планируется вдвое увеличить ввод жилья в ближайшие пять лет

Подрядчикам выдали 117 разрешений на строительство домов площадью 697 тысяч квадратных метров. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как рассказали в правительстве региона, для подрядчиков увеличена выдача разрешений и сокращен срок рассмотрения документов. На данный момент уже выдано 117 разрешений на строительство домов площадью 697 тысяч квадратных метров.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 611 тысяч «квадратов» жилья. Отметим, что в 2022 году этот показатель составил 530,3 тысячи квадратных метров. Всего за минувший год в эксплуатацию ввели 6633 квартиры.

В регионе также разработали пятилетнюю программу развития строительной отрасли. Сейчас документ обсуждается совместно с застройщиками, профильными компаниями, профессиональными союзами и общественными организациями.

В проект заложены планы по созданию жилья, новых микрорайонов, инфраструктуры. Акцент сделан на переходе от точечной застройки к комплексному развитию территорий.