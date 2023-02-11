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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:55

В Кировской области планируется вдвое увеличить ввод жилья в ближайшие пять лет

Разработана специальная программа, предполагающая комплексное развитие территорий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчикам выдали 117 разрешений на строительство домов площадью 697 тысяч квадратных метров.

Подрядчикам выдали 117 разрешений на строительство домов площадью 697 тысяч квадратных метров.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как рассказали в правительстве региона, для подрядчиков увеличена выдача разрешений и сокращен срок рассмотрения документов. На данный момент уже выдано 117 разрешений на строительство домов площадью 697 тысяч квадратных метров.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 611 тысяч «квадратов» жилья. Отметим, что в 2022 году этот показатель составил 530,3 тысячи квадратных метров. Всего за минувший год в эксплуатацию ввели 6633 квартиры.

В регионе также разработали пятилетнюю программу развития строительной отрасли. Сейчас документ обсуждается совместно с застройщиками, профильными компаниями, профессиональными союзами и общественными организациями.

В проект заложены планы по созданию жилья, новых микрорайонов, инфраструктуры. Акцент сделан на переходе от точечной застройки к комплексному развитию территорий.