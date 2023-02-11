В 2022 году в Кировской области сократилась миграционная убыль населения

Из Кировской области впервые за много лет стали меньше уезжать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области впервые за много лет сократилась миграционная убыль. По данным Кировстата, в 2022 году она уменьшилась втрое.

Согласно опубликованной статистике, в 2021 году разница между уехавшими и прибывшими в наш регион составила 1253 человека, тогда как в 2022 году - 374. Это может быть связано с улучшением экономической ситуации в области.

Так, среднемесячная зарплата за январь-ноябрь 2022 года составила 39500 рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время за минувший год выросло число ИП, составив на 1 января 2023 года 28567 человек.

В Кировстате добавили, что в IV квартале 2022 года прошло выборочное обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли, в котором поучаствовали 45 организаций. По результатам исследования 80% руководителей оценили общую экономическую ситуацию своих компаний в этот период как удовлетворительную, ещё 16% - как благоприятную, и лишь 4% - неблагоприятную.