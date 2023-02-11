В Кирове снесут самовольные постройки на улице Фрезерной

Горадминистрация взыщет с собственников построек компенсацию за снос. Фото: киров.рф

В Кирове снесут незаконные постройки на улице Фрезерной. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идет о гаражах и хозпостройках напротив домов №46-54. Строения самовольно расположены на муниципальной земле. Мэрия приняла решение о сносе объектов, однако собственники все еще могут сделать это самостоятельно и спасти имущество. В ином случае администрация города проведет работы за свой счет, но снесет все подчистую.

- Подрядчик проведет работы в рамках муниципального контракта. В последующем собственники самовольных построек должны будут возместить средства, затраченные на демонтаж, - уточнили в теруправлении Октябрьского района.

Ведомство просит собственников построек уведомить о результатах сноса:

- по адресу: ул. Профсоюзная, 69, каб. 222, 224;

- по телефону: 20-88-61, 20-88-71.