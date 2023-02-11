11 февраля в Кирове пройдут плановые отключения воды

Для кировчан организуют подвоз воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
11 февраля десятки кировчан останутся без воды до конца дня. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Из-за ремонтных работ на сетях по нескольким адресам изменятся параметры подачи ресурса.
Октябрьский район с 09.30 до 18.00
- Октябрьский проспект, 38;
- Профсоюзная, 69, 71 ,73, 73А, 80, 82, 84.
Ленинский район с 09.30 до 19.00
- Щорса, 74;
- Тихая, 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19;
- Булгакова;
- Тенистая;
- Нижегородская;
- Соловьевская;
- Солодки.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.