11 февраля в Кирове пройдут плановые отключения воды

Для кировчан организуют подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 февраля десятки кировчан останутся без воды до конца дня. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на сетях по нескольким адресам изменятся параметры подачи ресурса.

Октябрьский район с 09.30 до 18.00

- Октябрьский проспект, 38;

- Профсоюзная, 69, 71 ,73, 73А, 80, 82, 84.

Ленинский район с 09.30 до 19.00

- Щорса, 74;

- Тихая, 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19;

- Булгакова;

- Тенистая;

- Нижегородская;

- Соловьевская;

- Солодки.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.