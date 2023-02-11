Прогноз погоды в Кирове на 11-12 февраля: пасмурно, снежно, почти не холодно

В течение всего воскресенья ожидаются снегопады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные будут снежными и не особо холодными. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 11 и 12 февраля.

В субботу, 11 февраля, столбики термометров не опустятся ниже -5 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, изредка будет идти небольшой снег. Ожидается сильный ветер: по прогнозам синоптиков, возможны порывы до 11 м/с. Атмосферное давление составит 741-743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 12 февраля, весь день будет идти снег - местами сильный. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-6 градусов в течение всего дня. Ветер поутихнет: прогнозируются порывы не выше 7 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 743 мм ртутного столба.

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