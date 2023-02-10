В Кировской области разрабатывают план по безопасному использованию газа в быту

Жителей Кирова просят более лояльно относится к проверкам от газовых служб. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области разрабатывают программу безопасного использования природного газа в быту. Совещание проходило в региональном правительстве.

Сегодня, 10 февраля 2023 года, зампред правительства Алексей Жердев выслушал предложения от различных организаций по вопросу безопасного использования газа. Уже не раз в области происходили случаи, когда из-за неисправного оборудования происходили ЧП. По информации начальника Госжилинспекции, люди часто не впускают сотрудников газовой службы для проверки оборудования, опасаясь стать жертвами мошенников.

Для устранения подобных случаев на совещании предложили поменять график проверок, заключить договора по обслуживанию конкретных домов с конкретными организациями. Также гражданам будут напоминать, что не стоит пренебрегать безопасностью.