Кировские сироты могут получить соцвыплату на покупку собственного жилья

Сироты старше 23 лет могут не ждать пять лет для вступления в собственность. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети-сироты старше 23 лет смогут получить компенсацию на покупку жилья. Информацией поделились в правительстве Кировской области.

В законодательство региона внесли правки, согласно которым дети сироты старше 23 лет, не получавшие квартиры от государства, могут претендовать на соцвыплату. Эти деньги кировчане смогут потратить на покупку жилья в нужном районе.

Чтоб получить выплату, необходимо подать заявление в органы опеки и попечительства. Срок - до 31 марта. При обращении нужно предоставить данные:

- О наличии дохода;

- Об отсутствии долгов;

- Об отсутствии судимостей и учете в нарко- или псих-диспансере;

Выплата переводится непосредственно продавцу жилья во избежание мошеннических действий.