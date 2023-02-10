Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 16:47

Кировские сироты могут получить соцвыплату на покупку собственного жилья

Заявления на получение сертификата принимаются до 31 марта
Артем ЗАМЯТИН
Сироты старше 23 лет могут не ждать пять лет для вступления в собственность.

Сироты старше 23 лет могут не ждать пять лет для вступления в собственность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети-сироты старше 23 лет смогут получить компенсацию на покупку жилья. Информацией поделились в правительстве Кировской области.

В законодательство региона внесли правки, согласно которым дети сироты старше 23 лет, не получавшие квартиры от государства, могут претендовать на соцвыплату. Эти деньги кировчане смогут потратить на покупку жилья в нужном районе.

Чтоб получить выплату, необходимо подать заявление в органы опеки и попечительства. Срок - до 31 марта. При обращении нужно предоставить данные:

- О наличии дохода;

- Об отсутствии долгов;

- Об отсутствии судимостей и учете в нарко- или псих-диспансере;

Выплата переводится непосредственно продавцу жилья во избежание мошеннических действий.