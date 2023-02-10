В Кирове осталась без лицензии «УК Забота»

Все многоквартирные дома, которые ранее находились в управлении ООО «УК Забота», также исключили из реестра
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове лишили лицензии ООО «УК Забота». Об этом проинформировали в Государственной жилищной инспекции Кировской области.
Основанием для исключения из реестра стало неисполнение требований более двух предписаний инспекции. Все многоквартирные дома, которые ранее находились в управлении ООО «УК Забота», также исключили из реестра. Об этом проинформировали администрацию города.
Напомним, что от кировчан поступают жалобы на неочищенные кровли домов. К примеру, с крыши дома № 63 по улице Мичуринской свисают сосульки и снежные массы.