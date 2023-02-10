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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:53

В Кирове осталась без лицензии «УК Забота»

Организация не выполнила требования инспекции
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Все многоквартирные дома, которые ранее находились в управлении ООО «УК Забота», также исключили из реестра

Все многоквартирные дома, которые ранее находились в управлении ООО «УК Забота», также исключили из реестра

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове лишили лицензии ООО «УК Забота». Об этом проинформировали в Государственной жилищной инспекции Кировской области.

Основанием для исключения из реестра стало неисполнение требований более двух предписаний инспекции. Все многоквартирные дома, которые ранее находились в управлении ООО «УК Забота», также исключили из реестра. Об этом проинформировали администрацию города.

Напомним, что от кировчан поступают жалобы на неочищенные кровли домов. К примеру, с крыши дома № 63 по улице Мичуринской свисают сосульки и снежные массы.