Кировчанку могут оштрафовать на полмиллиона за прогулы сына в школе

Мальчик пропустил 30% уроков.
Фото: Иван ВИСЛОВ
На жительницу областного центра составили административный протокол за плохое воспитание сына. Об этом рассказали в пресс-службе города.
Недавно комиссия по делам несовершеннолетних провела ред в Октябрьском районе Кирова. Специалисты посетили 16 семей, состоящих на учете в органах опеки и полиции. С горожанами провели профилактические беседы и напомнили им о правилах пожарной безопасности.
В ходе проверки выяснилось, что одна из женщин ненадлежащим образом занималась воспитанием своего ребенка. Мать не следила за сыном, который часто прогуливал школу. Мальчик пропустил около 30% занятий.
На женщину составили протокол. За нарушение ее могут оштрафовать 100-500 тысяч рублей. Или же все может ограничиться простым предупреждением.