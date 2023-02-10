В Уржуме собака искусала пенсионера

Владельцу животного внести предостережение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионер из Уржума стал жертвой нападения собаки. Об этом инциденте рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области.

ЧП произошло 23 января текущего года. В тот день собака напала на пенсионера и покусала ему правую руку.

По закону, владелец животного должен был в течение 12 часов привезти своего питомца в любое ветеринарное медучреждение для осмотра и карантина. Однако местный житель пренебрег этими правилами.

В итоге владельцу собаки внесли предостережение.

Похожий случай произошел в Кирове: на двухлетнюю девочку напала собака и покусала малышке лицо. Пострадавшей наложили 10 швов.