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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:04

Кировское правительство договорилось с банками по вопросу обманутых дольщиков

Выплаченные компенсации не пойдут на покрытие ипотечных кредитов
Артем ЗАМЯТИН
Договор позволит жильцам с ипотекой вернуть свои деньги и вложить их в новое жилье.

Договор позволит жильцам с ипотекой вернуть свои деньги и вложить их в новое жилье.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове решили вопрос с дольщиками долгостроев. Об этом стало известно в областном правительстве.

18 января власти заключили договор с Фондом развития территорий о выплате компенсации дольщикам. Однако у некоторых оформлена ипотека, и люди переживают, что банк использует компенсацию для погашения накопившегося кредита, вследствие чего денег на покупку нового жилья не останется.

На встрече зампреда правительства Алексея Жердева и представителей банков было принято решение о том, что выплаченные средства не пойдут на вышеуказанные цели. Клиенты смогут вложить деньги в новое жилье, а затем с ними проведут обмен объекта залога. Алгоритм данного процесса скоро опубликуют на сайте «ДостроимВместе».