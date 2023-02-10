Кировское правительство договорилось с банками по вопросу обманутых дольщиков

Договор позволит жильцам с ипотекой вернуть свои деньги и вложить их в новое жилье. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове решили вопрос с дольщиками долгостроев. Об этом стало известно в областном правительстве.

18 января власти заключили договор с Фондом развития территорий о выплате компенсации дольщикам. Однако у некоторых оформлена ипотека, и люди переживают, что банк использует компенсацию для погашения накопившегося кредита, вследствие чего денег на покупку нового жилья не останется.

На встрече зампреда правительства Алексея Жердева и представителей банков было принято решение о том, что выплаченные средства не пойдут на вышеуказанные цели. Клиенты смогут вложить деньги в новое жилье, а затем с ними проведут обмен объекта залога. Алгоритм данного процесса скоро опубликуют на сайте «ДостроимВместе».