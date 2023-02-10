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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 10:42

В Кирове водитель BMW сбил пешехода: мужчина получил травмы

Авария произошла на улице Лепсе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
За рулем иномарки находился 41-летний водитель. Фото: vk.com/gibdd43

За рулем иномарки находился 41-летний водитель. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 9 февраля, в Кирове произошла авария с пострадавшим. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, на улице Лепсе сбили пешехода.

ДТП зафиксировали в 14.15 у дома №23а. Как выяснилось, автомобиль BMW совершил наезд на 43-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

За рулем иномарки находился 41-летний водитель. Сейчас по факту ДТП организована проверка. Напомним, что в Пижанском районе два человека погибли в аварии со встречной фурой.