В Кирове летом сдадут школы на проспекте Строителей и у Зубаревского леса

Планируется, что 1 сентября 2023 года школы смогут принять учеников. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается строительство двух школ в юго-западном районе. Так, на проспекте Строителей, 29 готовность здания составляет 30%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас на месте выполнены фундамент, каркас и наружные стены. В настоящее время идет кладка внутренних стен и перегородок учебного корпуса, а также планировка земельного участка под стадион. Школу на 1000 мест должны ввести в эксплуатацию 1 августа 2023 года.

Кроме того, продолжаются работы на участке между Зубаревским лесом и спорткомплексом «Дымка». Там возводят школу на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения. Учреждение должны ввести в эксплуатацию в июле текущего года.