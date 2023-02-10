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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:45

В Кирове 10 и 11 февраля пройдут «сплошные проверки» водителей

Автоинспекторы выйдут в рейды в двух районах города
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
За повторное вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Фото: vk.com/gibdd43

За повторное вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове 10 и 11 февраля проведут «сплошные проверки» водителей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, рейды пройдут на территории Октябрьского и Ленинского районов города.

Автоинспекторы также будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородных зонах. Кроме того, на участки выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Водителям напоминают, что за управление транспортом в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, кировчан предупреждают о том, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.