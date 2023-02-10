В Кировской области вывезли животных с малмыжской фермы, где погибли десятки коров и лошадей

Сейчас животные обеспечены кормом и водой. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области перевезли всех животных с агрофирмы «Калинино» в Малмыжском районе. Как сообщили в региональном правительстве, коровы теперь находятся на хозяйствах области, а телят и лошадей направили в Татарстан.

Уточняется, что фермы принадлежат крепким хозяйствам и находятся в хорошем состоянии. Так, животные обеспечены кормом и водой, на местах работают системы навозоудаления, стойла обеспечены качественным подстилом. Сейчас лошади и коровы адаптируются на новых фермах, больных среди животных нет.

Напомним, что из-за спора арендатора и конкурсного управляющего на агрофирме в Малмыжском районе погибло 122 животных. По фактам жестокого обращения с животными и нарушения трудовых прав работников фермы возбуждено два уголовных дела. В январе 2023 года были заключены договоры с частными лицами и сельхозпредприятиями, которые приобрели животных с «Калинино».