Кировчане рискуют своей жизнью, чтобы просто добраться до магазина

Путь жителей населенного пункта лежит через лес или по оживленной трассе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети и пенсионеры, рискуя своей жизнью, ходят по обочине оживленной трассы. С такой проблемой жильцы слобод Кокуй и Леваши обратились в кировское отделение Народного фронта.

Люди с трудом добираются до детсадов, школ, аптек и магазинов, которых нет рядом с их домами. Пеший маршрут лежит либо через неосвещенный лес, где бегают бездомные собаки, либо по обочине оживленной трассы. А там в сентябре прошлого года уже произошло ДТП, в котором пьяный водитель сбил 17-летнюю девушку.

От единственной остановки в Левашах всего три раза в сутки проходит автобус № 52, естественно этого недостаточно.

Активисты из «Народного фронта» отправили обращение в администрацию города и прокуратуру с просьбой увеличить число рейсов общественного транспорта.