10 улиц Кирова отчистят от снега с 10 на 11 февраля

Водителей просят убрать автомобили с обочин.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Кировская мэрия поделилась графиком вывоза снега. Ночью с 10 на 11 февраля снег вывезут с данных улиц:
- улица Дерендяева, от улицы Преображенской до улицы Спасской;
- улица Пятницкая, от улицы Дерендяева до Октябрьского проезда;
- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;
- улица Карла Либкнехта, от улицы Преображенской до улицы Спасской;
- улица Московская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Дерендяева;
- улица Горбачева, от улицы Свободы до улицы Карла Маркса;
- улица Проезжая, от Паркового переулка до улицы Школьной;
- улица Спасская, от улицы Свободы до улицы Ленина;
- улица Лепсе, от улицы Цеховая до улицы Романа Ердякова;
- улица Менделеева.
Автомобилистов просят не оставлять свои машины на обочине и не мешать работе спецтехники.