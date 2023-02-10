10 улиц Кирова отчистят от снега с 10 на 11 февраля

Водителей просят убрать автомобили с обочин. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировская мэрия поделилась графиком вывоза снега. Ночью с 10 на 11 февраля снег вывезут с данных улиц:

- улица Дерендяева, от улицы Преображенской до улицы Спасской;

- улица Пятницкая, от улицы Дерендяева до Октябрьского проезда;

- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;

- улица Карла Либкнехта, от улицы Преображенской до улицы Спасской;

- улица Московская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Дерендяева;

- улица Горбачева, от улицы Свободы до улицы Карла Маркса;

- улица Проезжая, от Паркового переулка до улицы Школьной;

- улица Спасская, от улицы Свободы до улицы Ленина;

- улица Лепсе, от улицы Цеховая до улицы Романа Ердякова;

- улица Менделеева.

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на обочине и не мешать работе спецтехники.